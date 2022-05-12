Андрющенко: ворог прагне заблокувати підземні виходи з Азовсталі

Ворожі війська прагнуть заблокувати виходи з системи підземних переходів меткомбінату "Азовсталь". Про це повідомляє﻿ радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора ворог не прийняв спроби штурму по землі. Основна мета - блокування виходів з системи підземних переходів, на яки ворогу вказав зрадник. Не дивлячись на це, наші Захисники Маріуполя роблять спроби контратак, ризикуючи всім. Героїзму Захисників Маріуполя немає достатньо потужного опису" , - написав він.

Андрющенко додав, що одна з найбільших проблем - дрони.