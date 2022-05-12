У Мінекономіки розповіли, що буде із цінами на паливо найближчим часом

Учасники паливного ринку України вже законтрактували 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля на європейському ринку, крім того, на наших заправках уже є американське паливо, повідомляє Сьогодні.

Про це розповіла міністр економіки Юлія Свиріденко під час телемарафону.

За її словами, різкого стрибка ціни через це чекати не варто, оскільки чинне держрегулювання цін скасовувати не збираються.

Також Свириденко розповіла, що Україна щомісяця потребує таких обсягів пального:

100 тис. тонн бензину;

250 тис. тонн дизпалива;

70 тис. тонн скрапленого газу.

Міністр запевнила, що з кожним тижнем ситуація з дефіцитом вирівнюватиметься, оскільки Україна вже домовилася про збільшення транзиту пального через Польщу із 60 до 250 тис. тонн на місяць.

Боротьбі з дефіцитом допоможе митне оформлення палива на кордоні поза чергою та скасування польською стороною обов'язкового дозволу на в'їзд автоцистерн із України.

"Намагатимемося, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують" , – пообіцяла міністр.

Шахраї та дефіцит

Коли країну охопила нестача палива шахраї вирішили скористатися цим шансом в черговий раз нажитись на українцях.

Однією з популярних схем обману є купівля талонів на бензин "з рук", які виявляються фальшивими чи не дійсними.

Також наївним водіям часто продають газовий конденсат з домішками біоетанолу, який у великій кількості може навіть зіпсувати двигун.