Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1195 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
  • артилерійських систем – 534 (+6) од,
  • РСЗВ - 191 (+6) од,
  • засобів ППО - 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 161 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
  • крилатих ракет - 94 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
  • спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.

Дані уточнюються.

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