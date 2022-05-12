Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1195 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
- артилерійських систем – 534 (+6) од,
- РСЗВ - 191 (+6) од,
- засобів ППО - 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 161 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
- крилатих ракет - 94 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
- спеціальної техніки - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.
Дані уточнюються.