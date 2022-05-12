Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1195 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,

артилерійських систем – 534 (+6) од,

РСЗВ - 191 (+6) од,

засобів ППО - 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 161 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),

крилатих ракет - 94 (+0),

кораблів /катерів - 13 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,

спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.

Дані уточнюються.