Гайдай: без води й електрики залишилася вся Луганщина
Унаслідок бойових дій вся Луганська область залишилась без водопостачання та електрики. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося – росіяни знищують все на своєму шляху. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля", - повідомив він.
Гайдай додав, що деякі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.
"Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", - написав він.
Зазначається, що понад 21 тисяча абонентів Луганщини ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.
У тимчасово захопленому Новопскові окупанти самовільно втрутились у роботу магістрального газогону "Новопсков-Шебелинка", який транспортує газ до Луганської та Донецької областей. Загарбники закрили газові крани на компресорній станції, зазначив Гайдай.
Також отримано інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. Зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Донбасу. Фактично йдеться про крадіжку газу, наголосив Гайдай.