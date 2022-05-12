Гайдай: без води й електрики залишилася вся Луганщина

Унаслідок бойових дій вся Луганська область залишилась без водопостачання та електрики. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося – росіяни знищують все на своєму шляху. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля" , - повідомив він.

Гайдай додав, що деякі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.

"Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання" , - написав він.

Зазначається, що понад 21 тисяча абонентів Луганщини ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.

У тимчасово захопленому Новопскові окупанти самовільно втрутились у роботу магістрального газогону "Новопсков-Шебелинка", який транспортує газ до Луганської та Донецької областей. Загарбники закрили газові крани на компресорній станції, зазначив Гайдай.

Також отримано інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. Зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Донбасу. Фактично йдеться про крадіжку газу, наголосив Гайдай.