Нагорода The Atlantic Council: Зеленський покликав іноземців до України

Український народ, що відстоює свободу у боротьбі з російськими окупантами, отримав нагороду The Atlantic Council "За визначне лідерство". Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю нагороду, сказав, що переконаний, що мужність є національною рисою характеру українців, і люди не шкодують себе заради інших.

Про це він заявив під час виступу на церемонії нагородження, повідомляє прес-служба﻿ Офісу президента України.

"Ми разом з героями України – матерями та батьками, синами та доньками, молодими та літніми, живими та загиблими – сьогодні й у майбутні дні. Разом з усім світом ми приєднуємося до їхнього гордого гасла: Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава її героям!" - наголосили на церемонії нагородження The Atlantic Council.

Президент України Володимир Зеленський виступив на заході з промовою після оголошення про нагороду.

"Від імені всіх українців я дякую вам за цю нагороду. Удостоїти нею весь український народ правильно та справедливо, адже мужність – це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це і захоплюється героїзмом українців" , - сказав він.

Український президент наголосив, що за сміливістю та мудрістю українського народу стоять тисячі реальних історій, імен та подвигів.

"Світ має чути та знати про них, мати про український народ чітке уявлення та розуміння. Насамперед, ми – народ найкращих захисників. Це наші Сухопутні війська, Повітряні та Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Нацгвардія, розвідка, прикордонники, бійці територіальної оборони" , - додав він.

Зеленський розповів про військових, які загинули, захищаючи країну від військ РФ після повномасштабного вторгнення. Він також згадав захисників острова Зміїний та Маріуполя, а також медиків, українських дітей та підприємців, які тримають економічний фронт.