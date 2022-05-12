ЗМІ: у військовій частині у Хабаровському краї РФ прогримів вибух

У четвер, 12 травня, на території військової частини 55487 у селищі Тейсін Хабаровського краю РФ прогримів вибух. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, інцидент стався «при розвантаженні боєприпасів», проте його причини не уточнюються.

Внаслідок вибуху помер солдат-строковик.

Крім того, ще четверо російських військових отримали поранення, двох з них було госпіталізовано.

Інших подробиць наразі немає.