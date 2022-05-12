ОВА: окупанти мародерять у Запорізькій області
Російські окупанти мародерять у Мелітопольському районі. Про це, з посиланням на Запорізьку ОВА, повідомляє Новое время.
За даними відомства, окупанти пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору та асфальтобетонні заводи у селищі Кам’янка та селі Обільне.
Крім того, росіяни розграбували й бази ТОВ Автомагістраль-Південь у містах Мелітополь та Токмак та в селі Новополтавка.
ОВА зазначає, що окупантами також розграбовано виробничу базу ТОВ Дорожнє будівництво Альтком.