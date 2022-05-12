Віце-канцлер: Німеччина наступної зими може обійтися без російського газу

Німеччина могла б вже майбутньою зимою обійтися без російського газу. Для цього необхідно заповнити сховища і ввести в дію плавучі танкери для СПГ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю віце-канцлера, міністра економіки Німеччини Роберта Хабека виданню Wirtschaftswoche.

"Якщо ми до кінця року повністю заповнимо сховища, якщо два з чотирьох орендованих нами плавучих танкера для зрідженого природного газу (СПГ) будуть підключені до мережі і якщо ми буде серйозно економити енергію, то в разі припинення поставок газу з Росії ми могли б цілком пережити зиму" , - сказав Хабек.

Він знову закликав економити енергію.

"Скорочення споживання - це альфа і омега у випадку з газом. Якщо в найближчі два роки заощадити в промисловості і приватних домогосподарствах 10%, то це будуть вирішальні відсотки, щоб не опинитися в кризовій ситуації. Допомагати повинні всі. Посилення економії - серйозний інструмент проти Путіна" , - сказав він.

За словами Хабека, два з чотирьох орендованих Німеччиною танкера для СПГ вже компенсують майже чверть обсягів російського газу. Водночас він попередив про ризики припинення російських поставок.

"Навіть при виконанні поставлених умов, ціни на газ, безумовно, дуже сильно підвищаться, а сховища до кінця зими спорожніють" , - додав міністр.

Нагадавши, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).