Президент та прем'єр Фінляндії заявили про підтримку вступу країни до НАТО

Президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нійністе й Санна Марін оприлюднили спільну заяву. Заявили про підтримку вступу країни до складу НАТО, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначають Нійністе та Марін, Фінляндія повинна подати заявку на членство в НАТО у пріоритетному порядку. Вони додали, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку країни та весь оборонний союз.