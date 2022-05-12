Канада організує ще три авіарейси з Польщі для біженців з України

Канада організує ще три чартерні рейси для українських біженців, які зараз перебувають у Польщі. Про це, з посиланням на CBC News, повідомляє Корреспондент.

За словами неназваного канадського чиновника, літаки вилетять із Варшави та вирушать до міст Вінніпега (23 травня), Монреаля (29 травня) та Галіфакса (2 червня).

За підрахунками, наданими Radio-Canada, до Канади зможуть прилетіти близько 900 українців по 300 осіб на рейс.

Оттава домовилася з приватним перевізником про проведення перельотів та сплатить рахунок. За словами джерела, місця у літаках розподілятимуться безкоштовно у порядку живої черги.

Зарезервувати місце зможуть лише громадяни України, які отримали візу в рамках нового Дозволу на поїздки у надзвичайних ситуаціях між Канадою та Україною (AVUCU). Власники такої візи незабаром отримають на свою електронну адресу листа з інструкцією про реєстрацію в чергу на рейс.

Після прибуття в Канаду українцям, які не мають місця для проживання, буде запропоновано безкоштовне розміщення до 14 днів.

З 17 березня до 4 травня Канада вже схвалила 91 500 заяв українців та їхніх родичів у рамках механізму AVUCU. Усього за той же період було подано 204 тисячі заявок.