"Нафтогаз" оголосив ціну на газ для населення з травня

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не змінює ціну на газ для своїх клієнтів з травня. Договори між 2,2 млн українських домогосподарств і компаній будуть автоматично продовжені, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-службу "Нафтогазу".

Таким чином, ціна газу для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Це дасть можливість зберегти ціни на газ для населення на рівні близько 8 гривень за кубометр до 1 жовтня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня розповів, що ціни на газ для населення залишаться без змін.