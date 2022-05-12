КМДА: у Пущі-Водиці почали відновлювати трамвайну колію

У Пущі-Водиці почали відновлювати трамвайну колію, яка була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів - ділянки колії постраждали під час наступу російських окупантів на Київ від ворожого вогню, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляють у КМДА.

"Ділянки колії постраждали під час наступу російських окупантів на Київ від ворожого вогню. На 1-й та 9-й лініях мінометні міни влучили у трамвайне полотно. На кінцевій трамвайного маршруту № 12, що на 14-й лінії, снаряд від російського "Граду" пошкодив колію та знищив трамвайну підстанцію.

Спеціалісти Служби колії КП "Київпастранс" почали роботи після того, як обстеження завершили сапери ДСНС. Вони мають встановити 250 метрів рейок, два стрілочних переводи та близько 600 шпал. Роботи завершаться найближчим часом" , - йдеться у повідомленні.

Замість трамвайного маршруту, який з’єднував Пущу-Водицю з рештою Оболонського району, курсує тимчасовий автобусний маршрут – 12Т.