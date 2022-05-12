Голова Сумської ОВА: окупанти не припиняють обстріл області

Сьогодні, 12 травня зранку російські війська близько 20 разів обстріляли с. Нові Вирки Сумської області. Внаслідок чого одна людина загинула.

Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿ повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період з 06.00-06.30, загинула одна людина", - написав Живицький.

Пізніше прес-служба﻿ Державної прикордонної служби України надала подробиці ранкового обстрілу Сумської області.

"Сьогодні вранці з території Росії Сумщину обстріляли з важкої артилерії. Рашисти завдали артилерійського удару з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ, нараховано близько двох десятків пострілів", - ідеться в повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що снаряди розірвалися на відстані близько 6 км від кордону на околиці одного з населених пунктів Білопільського міського об'єднаного територіального товариства.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу загинула одна цивільна, пошкоджено приватні приміщення.

Крім того, прес-служба прокуратури Сумської області повідомляє﻿, що за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 12 травня 2022 року близько 06:00 підрозділи збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили артилерійський обстріл за населеним пунктом с. Старі Вирки Сумського району Сумської області", - ідеться в повідомленні прокуратури.

Наголошується, що внаслідок обстрілу у власному дворі загинув 67-річний місцевий мешканець.