У Словенії стався вибух на хімзаводі, є постраждалі

На хімічному заводі Melamin в центрі словенського міста Кочев’я стався потужний вибух і пожежа, в результаті чого постраждали близько 20 осіб, повідомляє Європейська правда.

Вибух стався близько 8:35, після чого почалася сильна пожежа. За останніми даними Управління захисту і порятунку, понад 20 людей отримали поранення, двоє з важкими травмами госпіталізовані гелікоптером. Двоє людей зникли безвісти.

Вибух був дуже сильним, з сусідніх будинків впала штукатурка, а в сусідньому медичному центрі та будинку для літніх людей вибиті вікна. Також пошкоджено інші будівлі поблизу.

О 10.00 пожежу ліквідовано, наразі вогнеборці проводять охолодження. Будівля сильно пошкоджена. Також повідомляється, що навколишньому середовищу шкоди немає, але мешканців поки закликають перебувати вдома.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухнув котел на виробництві, а за іншими даними – вибух стався в резервуарі.