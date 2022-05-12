РНБО схвалила вилучення власності російських держбанків в Україні

Рада національної безпеки та оборони України схвалила вилучення власності російських держбанків в Україні. Йдеться про 99,7% акцій Промінвестбанку, що належать "ВЕБ.РФ" і 100% акцій Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк), що належать Сбербанку Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить президентський проект закону №7371, до якого додається рішення РНБО.

Згідно з рішенням РНБО, затвердженим указом президента, також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до Промінвестбанку на 0,93 млрд гривень і Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд гривень.

Крім того, вилучаються й інші фінансові активи Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку. Конфіскація не торкнеться 3 млрд гривень Міжнародного резервного банку, які будуть спрямовані на задоволення вимог його кредиторів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію НБУ націоналізувати 26 млрд гривень активів виведених з українського ринку російських банків. Для остаточного рішення потрібне було рішення РНБО.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський запропонував Раді затвердити указ президента України "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Указ реалізує відповідне рішення, яке ухвалила Рада національної безпеки та оборони України 11 травня 2022 року.