Bloomberg: ще десять компаній ЄС відкрили у Росії рахунки для оплати газу в рублях

Ще десять європейських компаній відкрили в Росії рахунки для оплати газу в рублях. Таким чином кількість покупців, які готові платити РФ в рублях, подвоїлася, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Відзначається, що десять компаній з Євросоюзу відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку", щоб платити "Газпрому" за блакитне паливо, не порушуючи санкції.

В цілому 20 європейських клієнтів пішли на такий крок. Ще 14 компаній запросили документи, необхідні для відкриття.

Нагадаємо, що після введення санкцій глава Кремля Володимир Путін наказав перевести розрахунки "Газпрому" в рублі.

Ряд країн, серед них Польща, Фінляндія, Чехія, Нідерланди, Азербайджан та інші, відмовилися платити Росії за газ в рублях.