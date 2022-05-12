ГУР: "Роскосмос" обходить міжнародні санкції через "Газпробманк"
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що російська держкорпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через "Газпромбанк" - на сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України у Telegram.
"На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість", - підкреслюють у розвідці.
За даними ГУР МО, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій".
Він передбачає наступні заходи:
- Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;
- Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
- Відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
- Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".