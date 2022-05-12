Російський рубль став найефективнішою валютою року за версією Bloomberg

Bloomberg назвав рубль найефективнішою валютою року. Незважаючи на введені через війну в Україні санкції проти РФ, російська влада змогла утримати валюту від падіння, повідомляє Новое время.

Російський рубль став лідером зростання серед 31 основної валюти світу, зміцнившись на 11% до долара з початку 2022 року, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, цьому сприяв запроваджений Росією контроль за рухом капіталу. Проте, «багато хто може отримати прибуток на ралі».

Зростання рубля є результатом низки заходів, вжитих урядом РФ захисту валюти від впливу санкцій Заходу. Крім контролю над рухом капіталу, Росія змушує експортерів продавати іноземну валюту і вимагає, щоб її газу оплачувався у рублях.

У той же час стратеги називають офіційний курс рубля не заслуговує на довіру, а багато обмінників перестали торгувати рублем на тій підставі, що його офіційна вартість не відповідає фактичної.

"Іронія в тому, що рубль так добре працює під час війни, вражаюча, особливо з урахуванням того, що інші країни, які в недавньому минулому запровадили контроль за рухом капіталу, не досягли таких самих результатів" , - зазначає видання.

Зокрема агентство наводить як приклад Туреччину та Аргентину, які не змогли досягти результатів схожими заходами.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко закликав центробанки низки країн заборонити розрахунки у російських та білоруських рублях.