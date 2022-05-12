Джонсон: повернення до нормальних відносин із Путіним зараз неможливе

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не бачить можливості нормалізації відносин із президентом Володимиром Путіним після вторгнення Росії в Україну, повідомляє Сегодня.

"Я вважаю, немає нічого неможливого, але, хоч трісни, я не розумію, як ми можемо повернутися до нормальних відносин з Путіним зараз" , - сказав він.

За словами Джонсона, світ ризикує повторити ситуацію 2014 року, коли РФ анексувала Крим. Тоді всі осудили, але продовжували вести переговори з Путіним.