Штайнмаєр заявив про готовність відвідати Україну, але пізніше

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що хотів би відвідати Україну, але у короткостроковій перспективі такий візит поки не планується. Про це він сказав в інтерв’ю MDR, повідомляє Європейська правда.

Коли його запитали, чи хоче він поїхати в Україну, Штайнмаєр сказав, що радий, що дипломатичні непорозуміння між Німеччиною та Україною вирішені.

Цьому, за його словами, також сприяли візити спікерки Бундестагу Бербель Бас та федерального міністра закордонних справ Анналени Бербок, а також відновлення роботи посольства Німеччини в Україні.

"Це сигнали, які надійшли до Києва. Тому зараз має бути прийняте рішення, хто й коли буде робити візит. Блокади більше немає" , - сказав Штайнмаєр.

"Я не маю жодних конкретних планів подорожей у дуже короткій перспективі. Але я припускаю, що з паном Зеленським я зустрінуся" , - додав він.

Нагадаємо, раніше у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.