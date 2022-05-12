Макогон: "Газпром" скоротив транзит газу через Україну

Російський Газпром скоротив транзит газу через Україну до 53 млн кубів на добу, хоча має можливість транспортувати 77,2 млн кубометрів без будь-яких змін до контракту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив очільник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Він зазначив, що Газпром має можливість транспортувати 77.2 млн м3 на добу через точку входу "Суджа" згідно контракту. Натомість російський монополіст продовжує "вперто подавати номінації на точку входу "Сохранівка", які ми вимушені відхіляти".

Нагадаємо, що з 11 травня Україна зупинила прокачку газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", де проходить майже третина транзиту газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи, через тимчасову окупацію цієї території України.

Наразі обсяг транзиту через "Суджу" становить лише 53 млн на добу, хоча, зазначає Макогон, навіть без будь-яких змін до контракту Газпром має можливість транспортувати до ЄС 77,2 млн на добу. Для цього лише потрібно подати відповідні заявки.

Аби транзитні зобов’язання перед європейськими партнерами повністю виконувалися ОГТС запропонував тимчасово перенести недоступні потужності з "Сохранівкі" на "Суджу", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.