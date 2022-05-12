Нафтогігант Shell продає свій російський бізнес "Лукойлу"

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell продає свою мережу АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області російської Лукойл, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві російської компанії.

Компанії домовилися про продаж 100% ТОВ Шелл Нафта, якій належить мережа заправок та вказаний завод.

У рамках цієї угоди понад 350 працівників ТОВ Шелл Нафта збережуть свої робочі місця.

Раніше Forbes із посиланням на джерело повідомило, що 5 травня співробітникам російського офісу Shell повідомили, що компанія знайшла покупця на свій автозаправний бізнес.

За словами співрозмовника видання, Shell продає всі заправки разом із персоналом із умовою, що співробітникам платитимуть поточні зарплати до кінця року. Те, що російським працівникам оголошено продаж мережі АЗС, підтвердив і один з учасників паливного ринку.

У Росії мережа АЗС Shell налічує понад 370 заправок у 28 містах. У 2012 році Shell запустила в Торжку завод з виробництва мастил.