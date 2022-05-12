ГУР: РФ не відновить боєздатність виведених з України підрозділів

Росія не може повноцінно поновити боєздатність виведених з України військових підрозділів. Про це повідомила прес-служба Головного управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є занепад військово-промислового комплексу Росії. Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати до підрозділів, які зазнали непоправних втрат, техніки та озброєння 50-60 років виробництва" , - зазначили у відомстві.

За даними ГУР, зі складів довгострокового зберігання техніку здебільшого навіть не можуть доставити до підрозділів. Військових змушують її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Зазначається, що протягом квітня з баз зберігання Росії було знято:

18 САУ Мста-С з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ПЗ (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ Акація з 94 арсеналу ГРАУ (Київ);

15 САУ Мста-С, 5 САУ Акація та 20 САУ Гвоздика з арсеналу комплексного зберігання РАВ (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ Ураган та 11 ТРК Точка-У із 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).