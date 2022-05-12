Гончаренко: у Верховній Раді ліквідовано фракцію ОПЗЖ

У Верховній Раді України ліквідували фракцію Опозиційна платформа – За життя, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідована! П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем" , - написав він.

Про розпуск фракції ОПЗЖ оголосили в парламенті, повідомив кореспондент УП﻿.



Із ОПЗЖ почали виходити народні депутати. 25 нардепів створили на основі ОПЗЖ свою депутатську групу і назвалися "Платформа за життя та мир".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ, не перейменовуватися і підлаштовуватися, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".