Українців попередили про фейковий чат-бот єПідтримки
Шахраї розсилають фейковий чат-бот єПідтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО України. ЦПД просить українців довіряти лише перевіреним джерелам.
В мережі поширюється дезінформація із таким текстом:
"УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснює, за якими напрямками, згідно рішення Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу".
Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку ПриватБанку.
"У всіх своїх повідомленнях про виплати Центр не давав посилання на жоден чат-бот, наголошуючи, що виплати здійснюватимуться лише через додаток "Дія". В свою чергу "Дія" не має Telegram-ботів Epitrumka_bot", - йдеться в повідомленні ЦПД.