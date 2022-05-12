Українців попередили про фейковий чат-бот єПідтримки

Шахраї розсилають фейковий чат-бот єПідтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО України. ЦПД﻿ просить українців довіряти лише перевіреним джерелам.

В мережі поширюється дезінформація із таким текстом:

"УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснює, за якими напрямками, згідно рішення Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу".

Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку ПриватБанку.