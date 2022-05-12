Фінська енергетична компанія Fortum заявила про звільнення з Росії

Фінська енергетична компанія Fortum заявила про звільнення з Росії
Фото: Fortum

Фінська енергетична компанія Fortum заявила, що піде з російського ринку та відкликає бренд, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у проміжному звіті компанії.

Також компанія призупинить використання свого бренду у Росії.

" На додаток до раніше анонсованого заморожування інвестицій та фінансування наших російських дочірніх компаній, ми вирішили продовжити контрольований вихід із російського ринку. Це рішення передбачає потенційне звільнення від російських операцій Fortum", - заявили в компанії.

Фінській компанії також належить пакет у розмірі 73,4% німецької Uniper, яка має 83,73% енергокомпанії ЮНІПРО. Очікується, що процес продажу російської дочірньої компанії Uniper також буде відновлено якнайшвидше.

Раніше повідомлялося, що німецька Uniper припускає можливість платити за російський газ, не порушуючи санкції Євросоюзу.

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