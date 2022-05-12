Мережа EVA відновлює роботу магазинів у звільнених районах Київської області

Після відходу російських військ з Київської області мережа дрогері-магазинів EVA поступово відновлює роботу торгових точок у Бородянці, Бучі, Ворзелі, Ірпені та інших містах та селищах, повідомляє Новое время.

Як повідомили у компанії РУШ, яка є власником мережі, вже працюють три магазини EVA в Ірпені, магазин в смт Клавдієво-Тарасово (Бородянський район) та магазин у с. Пісківка (Бучанський район).

Протягом травня планується запуск ще по одному магазину в Ірпені, Бучі, с. Димер та с. Іванків (Вишгородський район).

Протягом червня-липня мають запрацювати магазини у Ворзелі, Бородянці, ще один магазин в Ірпені, а також у смт Макарів та Немішаєве (Бучанський район).

"У містах Київської області багато наших магазинів зазнали суттєвих пошкоджень від обстрілів, були частково чи повністю розграбовані: з них винесли товари, торговельне обладнання, IT-апаратуру. Один магазин в Ірпені зруйновано вщент. Ми оцінили ступінь пошкодження торгових точок та обсяги інвестицій, необхідних для їхнього відновлення, склали графіки відкриття. Також на черговість відновлення магазинів впливає рівень попиту. Але загалом „поганих“ і слабких магазинів в мережі немає, тому в наших планах поступово запустити всі об'єкти" , — пояснив Віктор Средній, операційний директор ТОВ РУШ.

Крім того, за воєнний час компанія відкрила також три нових об'єкти: у Львові, Білій Церкві та Кіцмані.

"Зараз ведуться перемовини про відкриття ще трьох об'єктів — у Дніпропетровській області, Києві та Полтаві. Але остаточне рішення по ним не прийняте. Решта проектів поставлені на паузу до кінця війни, адже відкриття нових магазинів — це великі інвестиції, на які ми наразі не маємо ресурсів" , — підсумував Средній.

Станом на 24 лютого 2022 року мережа EVA налічувала 1119 магазинів. У перші дні війни, з міркувань безпеки персоналу та клієнтів, мали змогу працювати близько 700−800 фірмових точок мережі. Наразі кількість працюючих магазинів — понад 900. З інформацією щодо працюючих магазинів EVA можна ознайомитись тут﻿.

Раніше повідомлялося, що після початку російської агресії мережа EVA знизила торгову націнку до мінімуму.