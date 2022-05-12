Прес-служба: Ситника призначили заступником голови НАЗК

Колишнього голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника призначили заступником керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). На цій посаді він буде відповідати за кілька напрямків.﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ НАЗК.

"12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника" , - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на посаді заступника голови НАЗК Ситник відповідатиме за наступні напрямки:

координацію взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг та контроль за дотримання законодавства у сфері етичної поведінки.

Крім того, Ситник виконуватиме обов'язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.