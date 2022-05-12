Прес-служба: Ситника призначили заступником голови НАЗК
Колишнього голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника призначили заступником керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). На цій посаді він буде відповідати за кілька напрямків. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
"12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на посаді заступника голови НАЗК Ситник відповідатиме за наступні напрямки:
- координацію взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг та контроль за дотримання законодавства у сфері етичної поведінки.
Крім того, Ситник виконуватиме обов'язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.