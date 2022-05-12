Нардеп: Рада підтримала указ Зеленського щодо конфіскації майна РФ

Верховна Рада 12 травня затвердила указ президента Володимира Зеленського про примусове вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Указ затвердили голосами 334 народних депутатів.

"Рада затвердила Указ Президента про примусове вилучення російського майна" , - зазначив він. ﻿

Указ про примусове вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів Володимир Зеленський вніс до парламенту вчора, 11 травня.