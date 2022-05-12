Верещук: евакуація з Азовсталі матиме кілька етапів

Україна пропонує обміняти важкопоранених бійців, які перебувають на "Азовсталі", на полонених росіян за стандартними процедурами. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє ТСН.

“Наразі тривають перемовини. РФ не погодилася на процедуру екстракшн. Вони пропонують лише капітуляцію. Як ви знаєте, наші хлопці не погоджують скласти зброю. На сьогодні є лише єдиний шлях - йти покроково. Спецоперація матиме декілька етапів. Перший етап - це евакуація важкопоранених” , - сказала Верещук.

Вона також нагадала, що перемовини, які раніше тривали про звільнення бійців, припинені.