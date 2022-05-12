У роботі сервісу Приват24 стався збій вдень 12 травня, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку.

" На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході в Приват24" , - йдеться в заяві компанії.

Не працює мобільний додаток, а також веб-версія Приват24. У користувачів виникають проблеми з авторизацією в системі. Також програма видає помилку при спробі здійснити платіж.

У банку додали, що стабільну роботу сервісу буде відновлено найближчим часом.

Нагадаємо, що ПриватБанк переніс свої дата-центи до «хмарних сховищ» у Європі, щоб захистити їх від війни.