Сервіс Приват24 почав відновлювати роботу

Мобільний додаток та Інтернет-банкінг Приват24 почали відновлювати роботу. Фахівці банку усувають наслідки збою, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

"Приват24 відновлює роботу в стабільному режимі" , - сказав представник банку.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, у роботі сервісів Приват24 стався збій - клієнти не могли авторизуватися в мобільному додатку та інтернет-банкінгу.

Зазначимо, раніше ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії через телефон клієнтської підтримки 3700.