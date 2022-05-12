Євросоюз відправить Україні другий транш допомоги у 600 млн євро до 20 травня

Євросоюз надасть другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України у розмірі 600 млн євро до 20 травня 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говоритьа заява речниці Європейської комісії Дани Шпінант на брифінгу в Брюсселі.

За її словами, вчора Європейська комісія ухвалила рішення, яке є необхідним для надання другого траншу програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України.

"Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня" , - сказала речниця.

Також вона додала, що Єврокомісія ухвалила рішення про створення транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Зазначається, що ці пропозиції будуть детально представлені протягом дня.

Також ми писали, що Євросоюз підписав меморандум про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України на початку березня.