ОП: Київ чекає на візит Штайнмаєра та Шольца

В Офісі президента чекають на візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца до Києва.﻿ Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга у відеозверненні, оприлюдненому прес-службою ОП, повідомляє Українська правда.

Він відзначив посилення динаміки відносин України з Німеччиною.

"У президента відбулася телефонна розмова з президентом Штайнмаєром. Після цього президент України прийняв у Києві президентку Бундестагу, прийняв міністра закордонних справ, і також вчора відбулася розмова з федеральним канцлером Шольцом" , - сказав Сибіга.

Він додав, що це "надзвичайно важливо" , оскільки у країн "є чітке розуміння спільних інтересів" .