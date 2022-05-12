ОП: Київ чекає на візит Штайнмаєра та Шольца
В Офісі президента чекають на візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца до Києва. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга у відеозверненні, оприлюдненому прес-службою ОП, повідомляє Українська правда.
Він відзначив посилення динаміки відносин України з Німеччиною.
"У президента відбулася телефонна розмова з президентом Штайнмаєром. Після цього президент України прийняв у Києві президентку Бундестагу, прийняв міністра закордонних справ, і також вчора відбулася розмова з федеральним канцлером Шольцом", - сказав Сибіга.
Він додав, що це
"надзвичайно важливо", оскільки у країн
"є чітке розуміння спільних інтересів".
"Є спільні оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів, і президента, і канцлера до Києва", - заявив він.