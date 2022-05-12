Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до НАТО буде швидким

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер привітав президента та прем'єр-міністра Фінляндії із заявкою країни на вступ до Альянсу. Заяву Столтенберга цитують західні ЗМІ, повідомляє УНН.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло зустрінуть у НАТО, а процес вступу буде гладким і швидким" , - йдеться у заяві Столтенберга.

Він підкреслив, що "Фінляндія є одним із найближчих партнерів НАТО зі зрілою демократією, членом Європейського союзу та важливим учасником євроатлантичної безпеки".

Генеральний секретар сказав, що "членство країни в НАТО зміцнить як НАТО, так і безпеку Фінляндії".

Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністр Санна Марін (СДП) 12 травня підтримали членство країни в НАТО.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський привітав свого фінського колегу з готовністю подати заявку на вступ до НАТО.