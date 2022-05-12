Валютний ринок в умовах війни: день 78-й

У четвер 12 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 10 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився на 38,54 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 96,92 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 96,14 млн. доларів, у євро – на 0,78 млн. доларів в еківаленті. Тобто практично весь обсяг операцій цього дня був у доларах.

За даними Нацбанку, 10 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищив обсяг заявок на покупку на 7,7 млн. доларів: на 177,1 млн. доларів було подано заявок на покупку і на 184,8 млн. доларів заявок на продаж. Вже третій день поспіль заявок на продаж валюти більше, ніж купівлю.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,5351 гривень, а продають по 30,8405 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 12 травня знизився на 3 285,22 млн. і склав 60 644,35 млн. гривень.

Курс готівкового долара вранці четверга ненадовго знизився, але потім знову пішов угору. Так, у районі 10:30-11:00 «американця» у столиці продавали по 33,85-33,90 гривень, але після 14 години цінник повернувся на 34,15-34,20 гривень. З обласних центрів повідомляють про продовження зростання ціни готівкового долара: у Дніпрі його вже продають за 34,20-34,30 гривень, а у Полтаві та Запоріжжі – по 34,60 гривень.

Євро на FOREX у четвер продовжив падіння, що дещо загальмувалося наприкінці квітня, і досяг позначки 1,0403 долара на тлі паніки, що росте, на світових фінансових ринках, що призвела до розпродажу активів і виходу в американський долар. Проти долара США падають також англійський фунт, швейцарський франк, австралійський та канадський долар. Падіння євро у світі врівноваження зростання долара в Україні, тому готівковий євро продають по 36,10-36,20 гривень – приблизно за тією ж ціною, що й добу тому.

Російський рубль зміцнюється і готується пробити підтримку лише на рівні 65 руб/$. Так дорого карбованець не коштував останні два роки.

На крипторинці панує справжня паніка. Сьогодні вранці биткоін звалився; його ціна на біржі досягла $26700 за монету, підтвердивши прогнози наших аналітиків. Проте цьому падіння може закінчитися; Існує версія, що біткоїн може подешевшати ще, до 18-19 тисяч доларів за 1BTC.