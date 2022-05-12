У Польщі надрукували марки із зображенням Зеленського

В Польщі надрукували марки із зображенням президента України Володимира Зеленського.Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, повідомляє Сьогодні.

Поляки могли за 500 злотих купити одну марку з зображенням українського президента, або ж витратити 4500 злотих, щоб придбати цілий набір таких марок. Попри дорожнечу, на марки був серйозний попит і вже за кілька годин продаж було зупинено.

Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Зазначається, що тираж марки обмежений: компанія Poczta Polska надрукувала лише 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Друкувати нову партію таких марок у Польщі більше не планують.

За словами Лукаша Вантуха, одну таку марку надішлють особисто Володимиру Зеленському. Ще одну вже відіслали очільнику українського Львова Андрію Садовому.