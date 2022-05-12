Косово подало заявку на вступ до Ради Європи

Частково визнана Республіка Косово подала заявку на вступ до Ради Європи. Проти цього різко виступає Сербія, яка вважає частково визнану республіку своєю територією, повідомляє Радіо Свобода.

Заявка на вступ подана у четвер, 12 травня. Для її схвалення підтримати вступ мають 2/3 членів Ради. Найімовірніше, голосування буде успішним для Пріштіни, оскільки після виключення з Ради Росії у прихильників визнання Косова достатньо голосів, щоб набрати більшість.

Косово оголосило про свою незалежність від Сербії у лютому 2008 року. Наразі країну визнають 98 держав. Проте республіка не перебуває у більшості міжнародних організацій, включаючи ООН. Пріштіна прагне змінити ситуацію, ставлячи за мету членство у міжнародних організаціях.

Президент Сербії Олександр Вучич 11 травня заявив, що Белград дасть "сильну відповідь" на заявку Косова, і республіці буде "не так легко, як вони представляють". Белград вважає заявку на набуття чинності порушенням Вашингтонських угод 2020 року, які вводили для Пріштіни річний мораторій на подання заявок на членство в міжнародних структурах. Термін мораторію вже минув.