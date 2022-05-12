На Чернігівщині зносять відомий монумент "Три сестри"

У селі Сеньківка Чернігівської області розпочали процес ліквідації монумента "Три сестри", присвяченого "дружбі" України, Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обладміністрації.

Наголошується, що вже розпочався процес підготовки документів для зняття з обліку як "пам'ятки місцевого значення" монумента в Сеньківці, присвяченого "дружбі народів".

Рішення про підготовку документів було одноголосно ухвалено на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА.

Підготовлені документи буде представлено Мінкульту для подальшого зняття монумента з обліку. Після цього монумент буде демонтовано.

Монумент у селі Сеньківка на кордоні України, РФ та Білорусі встановили у 1975 році.