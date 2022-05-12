Міноборони: війська РФ цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру

Російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних ударів та артилерійських обстрілів житлових районів та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив﻿ речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що найбільше під удари потрапляють Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська області, а також прикордонні населені пункти Сумської області.

Також окупаційна влада проводить заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу РФ. Йдеться про зміни адміністративно-територіального поділу, адаптацію правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства, підготовку нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо.