Міноборони: війська РФ цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру
Російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних ударів та артилерійських обстрілів житлових районів та об’єктів інфраструктури.
Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.
Він зазначив, що найбільше під удари потрапляють Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська області, а також прикордонні населені пункти Сумської області.
Також окупаційна влада проводить заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу РФ. Йдеться про зміни адміністративно-територіального поділу, адаптацію правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства, підготовку нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо.