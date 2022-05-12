ВР ухвалила закон про оптимізацію трудових відносин

Парламент ухвалив закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Документом розширює підстави звільнення працівників під час війни, повідомляє Корреспондент.

Відповідно до проєкту закону №7251, запроваджується додаткова підстава для звільнення працівника – неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна внаслідок бойових дій, а також запроваджується особлива процедура звільнення таких працівників.

Крім того, вводиться додаткова підстава для розірвання трудового договору як відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Також законом визначається поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які змушені були залишити свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.

Скасовуються на період воєнного стану окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо зайняття іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю.

На час оголошення військового чи надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть вестись в електронній формі.

Зазначається, що з метою усунення юридичних невизначеностей та подолання практичних прогалин у правозастосуванні законом вносяться зміни до закону № 2136-ІХ. Так, документом конкретизовано порядок регламентації робочого часу та 4 години відпочинку у період дії військового часу, зокрема щодо категорій працівників, яким може бути збільшена тривалість роботи протягом тижня, відновлено механізм оплати праці за роботу у вихідний день, уточнено порядок надання щорічного основної відпустки. Також наголошено на тому, що запровадження додаткової тривалості роботи є правом, а не обов'язком роботодавця.

Крім того, передбачається відшкодування працівникам та роботодавцям пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії.