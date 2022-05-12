Україна скасувала заборону на експорт свинини та яловичини

Україна відновила експорт свинини та яловичини, який було припинено через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала на території нашої країни. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, повідомляє Дело.

Через російську агресію Україна втратила традиційні шляхи експорту своєї продукції морським транспортом, що призвело до необхідності оновлення умов ввезення та транзиту українських товарів через територію ЄС.

За результатами переговорів із Європейською Комісією та країнами-членами ЄС ці умови були оновлені. Зокрема, досягнуто домовленості про транзит української продукції за допомогою поромного сполучення через румунський пункт пропуску Ісачеа-Орлівка.

Сторони погоджували здійснення транзиту через ЄС м'яса свинини та яловичини, а також м'ясних та композитних продуктів з цих видів м'яса, оброблених відповідно до категорій обробок BF (відповідно до пункту 1 додатка XXVI до Регламенту (ЄС) № 2020) /429).

Оскільки Україна не авторизована на експорт цих видів товарів до ЄС щодо проходження аудиту країни зі здоров'я тварин, як виняток під час військового стану та деблокади українських портів, дозволено транзит виключно через порти Румунії.

Водночас вантажі повинні відповідати таким вимогам:

супроводжуватись міжнародним ветеринарним сертифікатом, необхідним країною-імпортером (країною-призначенням);

транспортуватись у закритих контейнерах за потужностями походження до країни-імпортера (країни-призначення);

оператор ринку повинен завчасно повідомляти відповідний прикордонний пункт контролю за ввезення таких вантажів шляхом заповнення першої частини 1 загального документа здоров'я для ввезення (CHED-P) через інформаційну систему ЄС – TRACES NT;

ввозитися та вивозитися з території ЄС через схвалені прикордонні пункти контролю.

Раніше Кабмін скасував запроваджену 5 березня цього року заборону (у вигляді нульових квот) на експорт цукру та проса. Ці продукти тепер внесено до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

У той же час, щоб уникнути дефіциту продуктів у країні, Міністерство аграрної політики та продовольства запровадило обмеження на експорт гречки, рису та вівса.