Міноборони: на окупованих територіях готують видачу паспортів РФ
Окупаційна "влада" проводить заходи щодо підготовки "включення" захоплених територій України до складу Росії. Ворог вже почав підготовку до видачі своїх паспортів. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії. В тому числі: зміни адміністративно-територіального поділу; адаптація правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства; підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо", - розповів він.
Раніше стало відомо про підготовку російських окупантів провести фейковий "референдум" у Херсонській області.
Також розвідка США повідомляла, що Росія спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей і планує це здійснити вже в середині травня.
Тим часом за даними омбудсмена Людмили Денісової, українців в ОРЛО змушують приймати громадянство "ЛНР" та погрожують репресіями.