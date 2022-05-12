Заявку України на членство у ЄС обговорять на саміті Євроради

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що заявка України на членство у Європейському Союзі обговорюватиметься на рівні глав держав та урядів у Європейській раді у червні 2022 року. Про це заявила прессслужба відомства, повідомляє Дело.

У МЗС Франції зазначили, що зараз заявка України розглядається Європейською комісією. У відомстві також наголосили, що французький уряд та президент переконані в тому, що "Україна є частиною європейської сім'ї".

При цьому під час звернення до Європейського парламенту 9 травня президент Франції Еммануель Макрон унеможливив вступ України до Євросоюзу найближчим часом.