Міноборони: окупанти посилюють ППО на заході Криму

Росія посилює ППО на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Новое время.

"Противник посилює протиповітряну оборону на західному узбережжі Кримського півострова. У тому числі біля селища Чорноморське мис Тарханкут розгорнуто зенітну ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління" , — сказав він.

Мотузяник також наголосив, що окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та житловим районам України.

Також, за даними Міноборони, окупанти намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний для блокування морських комунікацій України.