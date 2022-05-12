Посольство Вірменії повернулося до Києва
Посольство Вірменії в Україні, яке на початку березня переїхало з Києва на захід України, повернулося до столиці. Про це повідомила у Facebook пресслужба посольства, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
"Шановні співвітчизники! Ми раді повідомити, що Посольство Вірменії в Україні відновило свою звичну роботу в Києві", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що консульський відділ з 23 травня знову прийматиме громадян у Києві, на вулиці Січових Стрільців, 51/50.