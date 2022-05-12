Кулеба назвал тестом на искренность ЕС предоставление Украине статуса кандидата

Кулеба назвал тестом на искренность ЕС предоставление Украине статуса кандидата

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення країн ЄС надати або не надати Україні статус кандидата на членство є тестом на те, наскільки європейські партнери щирі у відносинах з Україною, та визначить майбутню історію Європи, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у Берліні на спільній пресконференції з віцеканцлером і міністром економіки Німеччини Робертом Габеком.  Дмитро Кулеба зазначив, що у Києві розуміють, що не йдеться про миттєвий вступ до ЄС без проходження певного шляху, і Україна не має наміру "перестрибнути через голову" держав Західних Балкан- що є доволі поширеним аргументами у Німеччині.

"Надання Україні статусу кандидата на членство - це долучення України до Західних Балкан, які вже знаходяться у процесі, а не перестрибування через голову", - зазначив він.
"Два з половиною місяці ми чуємо з Німеччини та інших країн "Україна, ви нас надихаєте", "Українці - ви найкращі", "Україна є частиною нашої європейської родини, одна з нас". Надання Україні статусу кандидата на членство в червні цього року - це тест, який або продемонструє, що всі ці слова були лише словами і насправді ніхто нас не чекає і не готовий переводити правильні важливі слова у реальні дії, або це буде підтвердження того, що коли Європа щось говорить - вона саме це має на увазі. Ненадання статусу кандидата буде вбивством надії, яка є в українському народі", - наголосив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що зараз унікальний момент історії, коли 91% українців виступають за членство у ЄС, і в Німеччині публічна підтримка інтеграції України в ЄС також є найвищою в історії.

"У політиків немає жодних раціональних аргументів для того, щоб відмовити Україні. Хто наважиться це зробити, продемонструє ту проблему, про яку слушно говорив Габек - непослідовність європейської політики. Якщо Європа послідовна, то за словами про те, що ми є частиною однієї сім’ї, має настати юридичний акт - надання Україні статусу кандидата і фіксація цього моменту в історії", - підкреслив він.

Дмитро Кулеба наголосив, що це рішення не можна делегувати політикам майбутнього, тому що історія твориться "тут і зараз", і від нинішнього покоління залежить, в який бік поверне історія Європи.

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