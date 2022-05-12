"Газпром" відмовився від прокачування газу через Польшу

Російський газовий монополіст "Газпром" не може постачати газ до ЄС газопроводом “Ямал-Європа” через санкції, введені проти власника польської ділянки, компанії EuRoPol GAZ. Про це пишуть РосЗМІ, повідомляє Дело.

Зазначається, що санкції щодо EuRoPol GAZ означають заборону "Газпрому" використовувати потужності цього трубопроводу.

"Встановлено заборону на здійснення угод і платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу" , - повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріярнов.

Він також поскаржився на те, що польська сторона включила "Газпром" до списку санкцій таким чином заблокувавши для компанії можливість здійснювати права з акцій та інших цінних паперів EuRoPol GAZ.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тисячі кілометрів від Торжка до Франкфурта-на-Одері виведений на проектну потужність - 33 млрд куб. м на рік – у 2006 році. Польська ділянка налічує 683 км лінійної частини та п'ять компресорних станцій, ним володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, а управляє окремий оператор польської ГТС Gaz System