Глава ЄК: РФ є прямою загрозою світовому порядку

Голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Токіо на саміті ЄС-Японія заявила, що РФ є прямою загрозою світовому порядку через її війну проти України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Росія сьогодні є найпрямішою загрозою світовому порядку з її варварською війною проти України та тривожним пактом з Китаєм та їхнім закликом до "нових" і дуже довільних міжнародних відносин", - цитує CNN слова фон дер Ляєн.

Голова Європейської комісії зазначила, що на карту поставлено не лише майбутнє України та Європи, а й увесь світопорядок, що ґрунтується на міжнародних правилах.

Глава Європейської ради Шарль Мішель під час саміту такоє заявив:

"Ми (ЄС- ред.) хочемо поглибити наші консультації щодо наполегливішого Китаю. Ми вважаємо, що Китай має стати на захист багатосторонньої системи, від якої він виграв у розвитку своєї країни".

Директор ЦРУ заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін "стурбований" війною Росії проти України, яка продемонструвала, що дружба між Пекіном і Москвою має "межі" в той час, коли західні союзники зближуються.