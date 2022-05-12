Євросоюз допоможе Україні з експортом зерна

Розроблено комплекс заходів, який допоможе Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. Про це поінформувала Єврокомісія, повідомляє Корреспондент.

За словами комісара з питань транспорту Адіни Велян, 20 мільйонів тонн зерна мають залишити Україну менш як за три місяці з використанням інфраструктури ЄС.

"Це колосальний виклик, тому необхідно скоординувати та оптимізувати логістичні ланцюги, встановити нові маршрути та уникати, наскільки це можливо, затримок" , - зазначила вона.

Зазначається, що попри екстрені зусилля ЄС та його країн-членів, спрямовані на полегшення перетину кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів та вантажівок з української сторони чекають на митне оформлення.

У середньому поточний час очікування для вагонів становить 16 діб, але в деяких межах - до 30 діб.

Єврокомісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Для того, щоб узгодити попит та пропозицію та встановити відповідні контакти, Комісія створить логістичну платформу для узгодження запитів та попросить країни-члени встановити спеціальні контактні пункти для "Шляхів солідарності" (за принципом "єдиного вікна").

Також Комісія закликає національні органи влади застосовувати максимальну гнучкість та забезпечити належний персонал для прискорення процедур у пунктах перетину кордону.